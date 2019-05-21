الاتحاد السيبراني يفتح التقديم في «معسكر 7_7» بمدينة جدة

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فتح باب التقديم في (معسكر 7_7) في مدينة جدة للسعوديين والسعوديات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة دار الحكمة.

وأوضح الأمن السيبراني، أن الدورات التدريبية في المعسكر تتضمن: تطوير الأعمال، وإدارة المنتجات، والتسويق الرقمي، وتصميم تجربة المستخدم، وواجهة المستخدم، وبرمجة الواجهات، وبرمجة الخلفية، وضمان الجودة.

وأضاف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ولديه الشغف والاهتمام في أي من المسارات التقنية في البرنامج، ولديه دوافع حقيقية للانضمام.

وفي حال الانسحاب أو الغياب غير المبرر، يتكفل المشارك بتسديد كل نفقات البرنامج، وأن يتميز بمهارات ممتازة في العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز مراحل القبول والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للبرنامج.

وأوضح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن المستهدفين من البرنامج هم: المبتدؤون الذين يملكون الشغف في تعلم التقنيات الرقمية والبرمجة وتطوير الأعمال، وإدارة المنتجات والتسويق الرقمي.

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والمتخصصون الراغبون في اكتساب الخبرة والتدريب في مجالات البرنامج لتحسين أدائهم، والخريجين والخريجات في التخصصات ذات الصلة الباحثين عن عمل، والراغبين في إضافة مجالات البرنامج إلى مسيرتهم المهنية.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم عدة مزايا للمقبولين تتضمن: مجانية البرنامج؛ حيث يتكفل الاتحاد السيبراني بكل رسوم السكن والمعيشة، وتقديم دورات مكثفة وشاملة، من خلال التركيز على المهارات المطلوبة بشكل عملي، مع التوجيه المستمر، مضيفًا أنه سيكون هناك مشروع تخرج بنهاية المعسكر، وسيتم تقييمه من قبل خبراء، كما سيتم الحصول على شهادات اجتياز للدورات بعد إتمام البرنامج.

وأضاف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن مدة البرنامج سبعة أسابيع، ويبدأ من 16 يونيو إلى 1 أغسطس 2019م، لمدة 5 أيام بالأسبوع و4 ساعات يوميًا.

والتقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: (اضغط هنـا) وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 رمضان 1440 هـ، وللحصول على معلومات أكثر عبر الرابط التالي: (اضغط هنـا)

يذكر أن (معسكر_7_7)، هو برنامج تدريبي أسبوعي مكثّف لتعليم الأساسيات، التي يحتاجها أي مبرمج لنجاح تطبيقه تجاريًا، يشتمل على مواضيع متعددة ضمن كل دورة، يتم تقديمها بتعليم عملي تطبيقي مبني على المشاريع والممارسة والتجربة الواقعية. يتضمّن 7 أسابيع و7 دورات في مجالات تقنية مهمة.