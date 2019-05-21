عيادات التدخين بجازان تستقبل 1237 شخصًا خلال 4 أشهر

بلغ عدد المراجعين لعيادات التدخين التابعة لصحة منطقة جازان، 1237 مراجعًا، أقلع منهم عن التدخين تمامًا 803 مراجعين، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الميلادي الحالين من خلال العيادات المتوافرة في المراكز الصحية والمستشفيات.

كما بلغ عدد المستفيدين من برامج عيادة مكافحة التدخين وبرامجها التوعوية، نحو 9,538 مستفيد.

وتهدف العيادة لتقديم خدمات علاجية ووقائية للوقاية من التدخين بجودة عالية المستوى، عبر تأهيل الأطباء والكادر الصحي على برنامج الإقلاع عن التدخين وفقًا للدليل السعودي لخدمات الإقلاع.

كما تهدف أيضًا للتثقيف الصحي وتقديم الخدمات الوقائية للمراجعين ومساعدة الراغبين منهم في الإقلاع عن التدخين، بتقديم الخدمات العلاجية السلوكية والدوائية لهم.