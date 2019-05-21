السعودية اليوم / أمير الجوف يعزي أسرة الدايس بوفاة والدتهم



سكاكا 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة الدايس في مدينة سكاكا بوفاة والدتهم .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بابن الفقيدة المدير العام لفرع وزارة العدل الشيخ فواز بن عبدالرحمن الدايس .

وسأل سموه الله تعالى للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان .

من جانبه أعرب الشيخ الدايس باسمه ونيابة عن أسرة الدايس عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

// انتهى //

21:46ت م

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