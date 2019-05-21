السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأً للأسلحة والذخيرة



الجزائر 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري عن مخبأً للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي لمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن المخبأ يحتوي على رشاش من نوع " آر بي كي" ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من مادة " تي إن تي" وكمية من الذخيرة.

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21:39ت م

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