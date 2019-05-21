السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تُقيم حفل السحور السنوي لمنسوبيها

الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس
أقامت الهيئة العامة للطيران المدني مساء أمس حفل السحور الرمضاني السنوي لمنسوبيها بحضور معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصور ي وعدد من مديري الإدارات والقطاعات ومنسوبي الهيئة كافة، إلى جانب شركاء الهيئة، وذلك في أحد مرابط الخيل بمدينة الرياض.
وتأتي هذه المناسبة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الهيئة لتوطيد أواصر التواصل بين موظفي الهيئة للإسهام في إيجاد جو من الألفة والأخوة بين الموظفين، إلى جانب تأصيل القيم الإسلامية في التواد والمحبة والتواصل.
وتضمن الحفل عدداً من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية بهدف زيادة التواصل بين منسوبي الهيئة وإضفاء روح المحبة والتآخي في هذا الشهر الفضيل، إلى جانب عروض لأبرز الخيول العربية الأصيلة في الجزيرة العربية.
وخلال الحفل قدم معالي رئيس الهيئة شكره لمنسوبي الهيئة على ما يبذلونه، وحثهم على بذل المزيد من الجهد تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية المرسومة للهيئة للإسهام في دعم مسيرة العمل في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى أداء الطيران المدني في المملكة من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني دعماً للتنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة، والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي.
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