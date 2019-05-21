السعودية اليوم / مدير جوازات نجران يقف على سير العمل بجوازات مطار نجران الإقليمي



نجران 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

تفقد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان اليوم, إدارة جوازات مطار نجران ، للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها للمسافرين .

وأطلع مدير جوازات المنطقة على سير العمل في إدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة ، وما تحتويه من تجهيزات ومرافق خاصة بجوازات المطار، كما التقى بالإفراد والضباط العاملين على الكاونترات والقائمين على خدمة المسافرين ، وحثهم على أداء مهامهم بكل دقة وإتقان ، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

كما التقى اللواء السليمان بمدير مطار نجران الإقليمي محمد يحيى القحطاني واستعراضا سبل تعزيز وتطوير العمل المشترك بينهم بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطار.

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20:29ت م

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