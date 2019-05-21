السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تقيم مائدة إفطار للمبتعثين والمبتعثات بجامعة كانبرا



كانبرا 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار، مائدة إفطار بجامعة كانبرا, بحضور عدد من المبتعثين والمبتعثات، إضافة إلى بعض الطلاب من أبناء الجاليات الإسلامية.

وتناول الجميع الإفطار في أجواء رمضانية روحانية، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب مدير الشؤون الدراسية في الملحقية سابقاً عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور فهد بن محمد القرشي عن سعادته بمشاركته أبنائه المبتعثين مائدة الإفطار، منوهاً بالدعم الذي تقدمه المملكة للمبتعثين والمبتعثات بشكل عام، متناولاً العديد من البرامج والمناشط التي تنفذ لهم سنوياً، ومنها برنامج إفطار الصائم في جامعة كانبرا.

وأشاد ببرنامج الإمامة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يؤم عدد من الأئمة والدعاة المصلين في بعض المساجد.

يذكر أن هذه الفعاليات والبرامج تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية رسالة الوزارة في تبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، إضافة إلى تعزيز قيم وسطية الإسلام وسماحته في نفوسهم.

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20:01ت م

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