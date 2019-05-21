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فيديو.. أمطار الحرم المكي لحظة أذان المغرب 16 رمضان
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهدت مكة المكرمة اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة فيما ضربت العواصف الرعدية والبروق جنوب شرق العاصمة المقدسة.
وهطلت الأمطار على الحرم المكي بالتزامن مع رفع أذان المغرب اليوم 16 رمضان حيث استقبل المعتمرون والزوار هذه الأمطار بالدعاء لله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها تستمر إلى التاسعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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