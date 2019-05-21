محمد بن مسعود - الدمام - قال :داهم عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية واعتقل عدة أشخاص واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تنفيذ حملة مداهمات في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بالتزامن مع اعتقالها العشرات من الشبان والرجال. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن دوريات تتبع لفرع المخابرات الجوية داهمت عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية وبيت سوى، واعتقلت عدة أشخاص وجرى اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق. المرصد السوري :نظام الأسد يواصل حملاته التعسفية في غوطة دمشق وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-21 واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تنفيذ حملة مداهمات في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بالتزامن مع اعتقالها العشرات من الشبان والرجال. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن دوريات تتبع لفرع المخابرات الجوية داهمت عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية وبيت سوى، واعتقلت عدة أشخاص وجرى اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق. Advertisements 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 08:53 PM قال :داهم عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية واعتقل عدة أشخاص قال :داهم عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية واعتقل عدة أشخاص واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تنفيذ حملة مداهمات في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية بالتزامن مع اعتقالها العشرات من الشبان والرجال. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن دوريات تتبع لفرع المخابرات الجوية داهمت عدة منازل في بلدات سقبا وحمورية وبيت سوى، واعتقلت عدة أشخاص وجرى اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق. ، المرصد السوري :نظام الأسد يواصل حملاته التعسفية في غوطة دمشق ،

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