، السودان.. حراس رئيس المخابرات السابق يمنعون أمراً للنيابة باعتقاله ،

محمد بن مسعود - الدمام - يفترض أن يستجوب عن حساب يحوي 46 مليار جنيه

أعلن مكتب النائب العام السوداني، اليوم (الثلاثاء) أن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي، لكن حراسه حالوا دون اعتقاله.

ووفقاً لـ"رويترز" أوضح المكتب أن "قوش" كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار)، لا يجري الصرف منه إلا بتوقيع "قوش" فقط.