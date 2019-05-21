، مقيم يمني بكوريا يوجه رسالة شكر للملك وولي عهده.. ماذا قال فيها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - عرفات: جماعة الحوثيين الإرهابية المتطرفة دمرت البلاد ونشرت الفساد

قدم الشاب عرفات الحداد من محافظة إب بجمهورية اليمن رسالة شكر وامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهما الله- على اهتمامهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

وجاء ذلك عقب تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1440هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية كوريا، وذلك بمقر المركز الإسلامي بمدينة سيئول ومسجد بوسان، بحضور وتشريف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض بن أحمد المباركي، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية البارزة والجاليات الإسلامية المقيمة في كوريا.

وقال عرفات إن خيرات قيادة المملكة العربية السعودية تمتد للعالم أجمع سواءً للدول العربية وغير العربية, والسعودية لم تقصر يوماً في دعم ومساندة اليمن في جميع الأزمات وخاصة عاصفة الحزم التي أعادت اليمن وتم تطهيرها من الجماعة الحوثية المتطرفة الذين أفسدوا الأرض وقتلوا الأبرياء.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برنامج الإمامة من إقامة صلاتي التراويح والقيام في 35 دولة حول العالم بمشاركة 70 إماماً, وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في أكثر من 25 دولة حول العالم.