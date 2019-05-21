انفجار قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. والمساحة الجيولوجية تعليق

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية “طارق أبا الخيل”، حقيقة الانفجار الذي سمعه بعض الأهلي في سماء الباحة. ووفقاً لـ”سبق” قال أبا الخيل إن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم.

وكان الأهالى قد شعروا بهذا الانفجار في سماء الباحة، النماص وبلقرن عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشر ظهراً.

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