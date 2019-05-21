نفت بلدية دبي، اليوم الثلاثاء، ما يُتداول من إشاعات حول بعض منتجات الحليب لشركات الألبان السعودية. وأكدت أن ما يشاع من تعرض الأبقار المنتجة لحليب “المراعي” و”الصافي” و”نادك” للحقن بالهرمونات لزيادة نسبة الحليب غير مستند على أي مراجع علمية أو بيانات حكومية معتمدة.
وأشارت بلدية دبي إلى أن منتجات تلك الشركات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية، كما أنها خاضعة لرقابة السلطات المختصة في دولة الإمارات عند استيرادها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دبي تنفي إشاعات متداولة حول منتجات شركات الألبان السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.