بلدية دبي تنفي إشاعات متداولة حول منتجات شركات الألبان السعودية

نفت بلدية دبي، اليوم الثلاثاء، ما يُتداول من إشاعات حول بعض منتجات الحليب لشركات الألبان السعودية. وأكدت أن ما يشاع من تعرض الأبقار المنتجة لحليب “المراعي” و”الصافي” و”نادك” للحقن بالهرمونات لزيادة نسبة الحليب غير مستند على أي مراجع علمية أو بيانات حكومية معتمدة.

وأشارت بلدية دبي إلى أن منتجات تلك الشركات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية، كما أنها خاضعة لرقابة السلطات المختصة في دولة الإمارات عند استيرادها.