الطياران السعودي والفلبيني ما زالا مفقودين.. العثور على حطام الطائرة المفقودة بالفلبين

أسفرت جهود البحث التي بدأت قبل أيام عن العثور على أجزاء من حطام طائرة التدريب الفلبينية، التي فُقدت عقب إقلاعها صباح الجمعة من مطار بمنطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية، وعلى متنها طياران، أحدهما سعودي والآخر فلبيني.

وذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن فرق البحث عثرت على حقيبة تخص قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون ونحو 6 قطع من حطام الطائرة، إلا أنها لم تعثر على جثتي الطياريَن المفقودين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن مكانهما.

وكانت الهيئة أعلنت الجمعة أن طائرة تدريب فلبينية ذات محركين اختفت بعد إقلاعها عند الساعة 8:30 صباح الجمعة الماضي من مطار بمدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، وعلى متنها طياران، أحدهما طيار متدرب سعودي والآخر فلبيني، وأن آخر مرة شوهدت الطائرة كانت على بعد 16 ميلاً بحرياً جنوب مدينة سان خوسيه.