بومبيو: من الممكن جدًا أن تكون إيران خلف الاعتداءات الأخيرة في الخليج

توقَّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تكون إيران وراء الهجمات الأخيرة في الخليج.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران بـ«المرعب»، مشيرًا إلى أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، ولا تستطيع تهديد الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني، مؤكدًا أن إيران تمثل مشكلة منذ وقت.

وأوضح «البنتاجون رصد في بداية رئاستي 15 موقعًا إما لإيران أو لجماعات تتبعها (..) لا أريد حربًا مع إيران، لكن لا أريد إيران نووية أو إيران تهددنا».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه إذا أرادت إيران القتال «فسيكون ذلك نهايتها رسميًّا»، مضيفًا- في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى مطلقًا».

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وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية؛ بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران؛ لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

يشار إلى أن إيران أعلنت تخليها عن جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي؛ جرّاء انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات عليها.

وأعلنت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهى الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا، تمسّكها بالاتفاق .

يأتي ذلك عقب وقوع انفجار مساء الأحد الماضي في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد؛ إثر سقوط صاروخ كاتيوشا.