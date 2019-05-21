العجلان: خطاب الحكومة التركية نشط عصابات السرقة والابتزاز ضد السعوديين

حذر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، المواطنين السعوديين من المضايقات التي يتعرضون لها في تركيا والخاصة بسوق العقارات، وقال (عبر حسابه بموقع التواصل تويتر)، اليوم الثلاثاء، إن بعض الأخوة والأخوات من مشاهير السوشيال ميديا، كانوا قدموا من قبل حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا، اليوم عليهم واجب وطني بالتحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديون والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية.

وتابع رئيس غرفة الرياض، قائلًا: «الخطاب العدائي من رموز الحكومة التركية وجد تجاوب من قبل القطاعات السياحية والتجارية في تركيا، وانعكس على شكل مضايقات للسعوديين، ونحن كمواطنين سواء رجال أعمال أو سياحًا أو مشاهير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، علينا واجب الدفاع عن الوطن كلٍ في مجاله، ومواجهة الخطاب التركي العدائي».

وأضاف العجلان أنه «نتيجة للخطاب الرسمي العدائي الذي تتبناه الحكومة التركية ضد بلدنا، مما تسبب بتزايد العنصرية والمضايقات في الشارع التركي ضد كل ما هو سعودي، وشجع عصابات السرقة والابتزاز والنصب على استهداف السعوديين باعتبار أن شكوى أي سعودي لا تجد الاهتمام لدى السلطات هناك».

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وكانت غرفة الرياض قد دعت، أمس الإثنين، مكاتب السفر والسياحة إلى توعية المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، بعدم السفر إلى تركيا، ومساعدة الذين أتموا حجوزاتهم للسفر إلى تركيا بتغيير وجهة سفرهم إلى أي من البلدان الآمنة، وذلك نظرًا لما يتعرض له السائح السعودي في تركيا من مضايقات ومخاطر أمنية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «خاطبنا عبر غرفة الرياض مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة».

وأضاف العجلان، أن تغيير حجوزات الراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد يتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.