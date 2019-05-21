بالصور.. «الدفاع المدني» تُسعف 2180 زائرًا بالحرم المكي في ثلث رمضان

باشرت قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف مهامّ أعمالها بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة لتقديم العون المساعدة للمعتمرين والزوار، حيث تمّ إنقاذ وإسعاف 2180 حالة منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وقال قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إنَّ القوّة تتشرّف بالعمل لخدمة ضيوف الرحمن، فهي تقوم بالخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السنّ الذين يتعرّضون لأي متاعب ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية، كما تقوم بمتابعة إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.

وأضاف أنَّ قوة دعم الحرم الشريف مجهزه بكل ما يلزم من المعدات والتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد، وكذلك تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأوضح أنّه تمّ إعداد خطة ليوم الجمعة من خلال إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام. مشيرًا أيضًا إلى التعاون بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر في تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية.