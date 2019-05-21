المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين استفزاز الأمة الإسلامية واستهداف قبلة المسلمين

وأعتبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن هذا التصرف يعد عملاً إرهابيًا بجميع المقاييس تجاوز كل الخطوط الحمراء بما فيها الشرائع السماوية وكذلك كل القوانين والمواثيق الدولية. وأكد أن استهداف قبلة المسلمين هو استفزاز للأمة الإسلامية وضرب من الاستخفاف بمقدسات الأمة، ويمثل تطوراً خطيراً لانتهاك حرمة العاصمة المقدسة، ومهد الرسالة، واستفزازاً لمشاعر ضيوف الرحمن من زوار الحرم المكي والمعتمرين بشكل خاص والمسلمين عموماً في بقاع الأرض. ونوه التويجري إلى ما تقوم به المملكة العربية السعودية من خدمات عديدة وسهر على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، حيث جعلت جميع هذه الخدمات ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين يكملون عبادتهم بعون الله دون أن ينتابهم القلق من قدرة المملكة بعون الله تعالى على حمايتهم ورعاية المقدسات، ودون أن يساورهم أدنى شك في أنهم في رعاية الله تعالى ثم رعاية القائمين على حماية الأراضي المقدسة.
وأشار إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي ترى في هذا التصرف العدواني والإرهابي خطورة جسيمة في ترويع الآمنين لتدعو الدول الإسلامية والمجتمع الدولي وكل المنظمات بأخذ كل الخطوات الإجرائية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالأديان وبالمقدسات بالمدنيين وترويعهم واستهدافهم المناطق الآهلة بالسكان الذي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
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