السعودية اليوم / بلدي حقل يطلع على خطة استعدادات بلدية المحافظة لإجازة عيد الفطر



تبوك 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل أمس، جلسته الاعتيادية الـ 43 برئاسة رئيس المجلس محمد بن زايد العمراني, وحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات ومنها الاطلاع على خطة استعدادات بلدية المحافظة لعطلة عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية.

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19:48ت م

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