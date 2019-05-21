السعودية اليوم / وزير الخارجية البريطاني يلتقي رئيس الأساقفة العراقية



لندن 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم رئيس الاساقفة العراقية بشار وردة الذي يزور لندن حالياً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الدعم الذي تقدمه بريطانيا للمسيحيين في العراق والتحديات التي يواجها الشعب العراقي من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

// انتهى //

19:24ت م

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