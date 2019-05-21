السعودية اليوم / سفير المملكة لدى باكستان يلتقي نظيره الأفغاني



إسلام آباد 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي اليوم السفير الأفغاني لدى باكستان شكر الله عاطف مشعل، الذي زار سفارة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:11ت م

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إسلام آباد 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي اليوم السفير الأفغاني لدى باكستان شكر الله عاطف مشعل، الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:11ت م0167

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.