السعودية اليوم / أمانة الجوف تصادر 284 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة بالمسلخ المركزي



سكاكا 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أتلفت أمانة الجوف ضمن حملة الرقابة البلدية " غذاؤكم أمانة " أمس 284 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة بالمسلخ المركزي.

وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي أن إدارة صحة البيئة تقوم بمتابعة وفحص كل مايذبح في المسلخ المركزي بمدينة سكاكا للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للإستهلاك ، حيث تمكن أفراد الفرقة من إتلاف ما يزيد عن 284 كيلو جراما لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وذلك بعد فحصها والتأكد منها .

وبين المهندس الغامدي أن صحة البيئة بأمانة الجوف مستمرة في أعمالها ولن تتهاون في حال وجود مخالفات للاشتراطات الصحية ، داعيا الجميع بالتعاون مع الأمانة والتبليغ في حال وجود شكوى على رقم البلاغات 940 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة .

// انتهى //

17:22ت م

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