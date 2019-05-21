السعودية اليوم / مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك يتفقد مقر خدمة وسائط المعتمرين في مدينة الحجاج بالمنطقة



تبوك 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس ‏

وقف مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري أمس على مقر الورشة المتنقلة لخدمة وسائط المعتمرين في منفذ حالة عمار، حيث اطلع على الأعمال التي يقوم بها فريق العمل في المكان المخصص لصيانة الحافلات وفحص شروط السلامة فيها.

وشارك " المطيري " الجوالة المشاركين في مدينة الحجاج بحالة عمار توزيع الهدايا العينية على المعتمرين وسائقي الحافلات ومساعديهم، وفي نهاية الزيارة قدم المهندس المطيري شكره لفريق العمل المشاركين وحثهم على مضاعفة الجهود، مؤكداً لهم أن خدمة ضيوف الرحمن أمر عظيم شرف الله به وطننا .

وأوضح في تصريح له أن تشغيل الورشة والحرص عليها يأتي من منطلق استشعار الدور المناط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن، التي تعدّه واجبًا دينيًا ووطنيًا يشارك فيه الجميع.

وأفاد أن الورشة سُخرت لها جميع الإمكانات المتاحة لتشارك المؤسسة مع الجهات الأخرى كافة بالمنفذ, لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتهيئة وتجنيد كل الإمكانات والخدمات لخدمة المعتمرين والزوار القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه.

وبين المهندس المطيري أن الورشة يتم تشغيلها سنويًا في كل من موسمي العمرة والحج منذ عام 1428 هـ , وهي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك .

// انتهى //

17:07ت م

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