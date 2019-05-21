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فيديو.. الكلباني: مقولة ” لا تروح ويدك فاضية ” كلفتنا الكثير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد الداعية الشيخ عادل الكلباني أن هناك الكثير من العادات والتقاليد التي تكلف المجتمع الكثير خاصة فيما يتعلق بالزيارات والتزاور والهدايا المرتبطة بها.
وقال الكلباني خلال حلقة اليوم من برنامجه على قناة SBC والتي جاءت بعنوان “لا تشوهوا الزيارات بالتكاليف” إن بعض العادات والتقاليد لها تكلفة عالية مشيرًا إلى أنها قد تنفع من جهة لكن قد تضر من جهة أخرى.
وتابع أن الأمر يزداد سوءًا حين يتصادف وجود أكثر من مناسبة اجتماعية في ذات الشهر حيث تضطر بعض الأسر إلى تقديم أكثر من هدية ما ينسف ميزانية الشهر.
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