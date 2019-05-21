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أمريكا: من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج بحسب نبأ عاجل بثّته قناة سكاي نيوز العربية.
وفي 12 مايو الجاري أعلنت وزارة الخارجية في الإمارات تعرض 4 سفن تجارية لـ”عمليات تخريبية” بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرًا حيويًا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر “تطورًا خطيرًا”.
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