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فيديو.. المغامسي يرد على اتهامه باليمين الغموس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي حقيقة اتهام البعض له باليمين الغموس في موقف سابق.
وقال المغامسي خلال حلقة اليوم من برنامج منابر النور إنه في وقت سابق صرّح أن جماعة الإخوان المسلمين لن ترضى بأي شخص يحكمهم حتى لو قدر أن بُعث عمر بن الخطاب وعاد إلى الحياة، في إشارة إلى رفضهم لأي شخص من خارج الجماعة.
وأوضح المغامسي أن هذا ليس من اليمين الغموس موضحًا أن اليمين الغموس يتعلّق بأمر حدث في الماضي، وليس أمر سيحدث لاحقًا.
وتابع المغامسي أن اليمين الغموس هي أن تحكم على شيء قد مضى بخلاف ما كان عليه، ويكون أعظم شيئًا حين يكون الهدف حرمان أصحاب الحق من حقوقهم أو أخذ ما في أيديهم من غير حق.
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