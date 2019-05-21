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أمن جدة يبحث عن لص أبرق الرغامة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي ( جدة)

تبحث الأجهزة الأمنية في محافظة جدة عن لص عمد إلى سرقة سيارة مواطن من أمام أحد المحلات التجارية في أبرق الرغامة بعد أن تركها في وضع التشغيل ونزل لشراء بعض المستلزمات دون أن يتنبه للص وهو يتحرك نحو مركبته مرتديا بنطال أسود و قميص أبيض.

وكانت كاميرات المراقبة لإحدى المحال التجارية قد كشفت سيناريو السرقة بعد أن حضر اللص يسير على قدميه متوجها نحو المركبة مدعيا قيامه إجراء مكالمة هاتفية وما هي إلا لحظات حتى قفز داخل السيارة ليقوم بسرقتها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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