شكرا لقرائتكم خبر عن أمن جدة يبحث عن لص أبرق الرغامة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي ( جدة)تبحث الأجهزة الأمنية في محافظة جدة عن لص عمد إلى سرقة سيارة مواطن من أمام أحد المحلات التجارية في أبرق الرغامة بعد أن تركها في وضع التشغيل ونزل لشراء بعض المستلزمات دون أن يتنبه للص وهو يتحرك نحو مركبته مرتديا بنطال أسود و قميص أبيض.
وكانت كاميرات المراقبة لإحدى المحال التجارية قد كشفت سيناريو السرقة بعد أن حضر اللص يسير على قدميه متوجها نحو المركبة مدعيا قيامه إجراء مكالمة هاتفية وما هي إلا لحظات حتى قفز داخل السيارة ليقوم بسرقتها.
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