، توصيات بتشديد الرقابة وتشجيع الاستثمار وعمل طريق دائري حول شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - محافظ شقراء يلتقي "المجلس البلدي" لتطوير العمل وتوفير الخدمات لقاطني الأحياء

التقى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي برئيس وأعضاء المجلس البلدي لمناقشة تطوير العمل البلدي في المحافظة، والتأكيد على توفير الخدمات لقاطني الأحياء.

تخلّل اللقاء تبادل المقترحات ومناقشة عدد من المواضيع التي تهدف للرقي بالمحافظة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين؛ كان أهمها: إيجاد قنوات للتعاون بين المجلس والبلدية للارتقاء بالعمل البلدي، وحث أعضاء المجلس على زيارة أحياء المحافظة، والالتقاء بقاطنيها وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات البلدية.

كما تمت مناقشة الاهتمام بتطوير الاستثمار البلدي وخلق فرص استثمارية في المحافظة، والتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على التجاوزات والمخالفات، إضافة إلى المتابعة المستمرّة لمشروع منتزه الملك سلمان من أجل افتتاحه في أسرع وقت.

وأوصى المجتمعون بضرورة العناية بالأفكار الإبداعية في تحسين وتجميل المحافظة، والتخطيط التنموي للمحافظة، إضافة إلى العمل على إيجاد طريق دائري مستقبلي يخفف الضغط على الطرق داخل المدينة.