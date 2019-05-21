انت الان تتابع تفاصيل خبر صدمة بالشارع الكروي من قائمة مصر بـ"أمم أفريقيا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - يعيش الشارع الكروي المصري صدمة كبيرة بعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير آغيري، قائمة "الفراعنة"، التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وجاء نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على رأس القائمة المستدعاة، لكنها في الوقت ذاته عرفت استبعاد ثنائي الزمالك المتألق عبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا"، إضافة إلى لاعبي الأهلي عمر السولية ورمضان صبحي، فضلاً عن الحارس المتألق محمد عواد.

وضمت القائمة 25 لاعباً لمعسكر "الفراعنة" فى "برج العرب" بالإسكندرية، المقرر إقامته في 6 يونيو المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من الشهر ذاته.

وعرفت القائمة، التي أثارت جدلاً واسعاً، 8 لاعبين محترفين، و5 لاعبين من "بيراميدز" المملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، و8 لاعبين مناصفة بين الغريمين التقليديين؛ الأهلي والزمالك، إضافة إلى لاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلي.

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وكانت قرعة البطولة الأفريقية، التي تعرف مشاركة 24 منتخباً، منها 5 منتخبات عربية، قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى، التي وصفها مراقبون بـ"السهلة"، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد الشناوي (الأهلي) ، محمد أبو جبل (سموحة) ، محمود عبد الرحيم جنش (الزمالك).

الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمود علاء ومحمود الونش (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، وأيمن أشرف (الأهلي)، وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وطارق حامد (الزمالك)، وعلي غزال (فيرنس الكندي)، ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد (بيراميدز)، ووليد سليمان (الأهلي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومحمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

الهجوم: أحمد علي (المقاولون العرب)، ومروان محسن (الأهلي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).