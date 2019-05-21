انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية دولة "على 3 شوارع".. ما علاقة رؤية 2030 بـ"الكبدة"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - بمحل كبدة، وبمصطلح السماسرة "على 3 شوارع" بدأ القائمون على رؤية السعودية 2030 بالترويج لها من جديد خلال شهر رمضان المبارك، وربط إمكانية نجاحها من خلال الاستثمار "بالطحال والكلاوي"، وهو ما أثار سخرية عدد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، لم تكن الكبدة وحدها أداة السلطات السعودية للترويج لرؤيتها التي شكك بنجاحها مراقبون دوليون ومراكز اقتصادية عالمية، فقد روَّج برنامج "عشرين ثلاثين" إحدى أدوات "رؤية 2030" الإعلامية على استخدام "ساندويشات ماكدونالدز العالمية"، ومكان مطاعمها.

ومن خلال فيديو ترويجي نشر على قناة " إم بي سي"، استعان السعوديون بتجربة أماكن مطاعم ماكدونالدز العالمية الجغرافية، وربطها بمكانة المملكة التي وُصفت بأنها تطل "على 3 شوارع".

ويعد الترويج الجديد لرؤية 2030 من خلال الكبدة والسندويشات تقزيماً جديداً لها، بالتزامن مع التقارير الرسمية المحلية التي تؤكد إغراق المملكة بالديون، وتدهوراً اقتصادياً بشكل متسارع، وارتفاع عجز موازناتها السنوية، وزيادة النفقات العامة.

وانتقد مغردون سعوديون الطريقة التي يتم فيها الترويج للخطة التي أثارت الاستغراب منذ يومها الأول، حيث طالب المغرد سلطان القحطاني بإنشاء مكتب إعلامي خاص بالرؤية، وسخر مغرد آخر بالقول إن إعلانات الرؤية ستوضع في السندويشات.

محكومة بالفشل

وقال فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، في تصريحات صحفية في (فبراير الماضي): إن "المملكة تعتزم إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي".

وأشار السيف إلى أن الرياض تخطّط لاقتراض 118 مليار ريال (31 مليار دولار) خلال عام 2019 لتغطية جزء من ​عجز موازنتها العامة المتوقع عند 131 مليار ريال (نحو 35 مليار دولار).

وكانت دراسة بريطانية حديثة خلصت إلى أن "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (أبريل 2016)، محكوم عليها بالفشل، مُرجعة ذلك إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في السعودية، فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة.

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واعتبرت الدراسة، التي نشرها مركز كارنيغي للدراسات، في (يوليو 2018)، وحملت عنوان "إخفاق الحوكمة المناطقية في السعودية"، أن هناك تبايناً بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه في "رؤية 2030"، والإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة "العاجزة" -مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية- لتنفيذ تلك التطلعات.

عبث بمجلس التعاون

ولم يتوقف إزالة علم قطر من الفيديو الترويجي لرؤية 2030، فسبقه (السبت 11 مايو) تغييب دولة قطر من قائمة مجلس التعاون الخليجي، خلال برنامج مسابقات رمضانية على شاشة "إم بي سي".

وعلى عكس السلوك الإعلامي للسعودية فإن قطر حاضرة وحاضر علمها في الاجتماعات السياسية والتدريبات العسكرية حتى التي تتم داخل دول الحصار.

ورفرف علم قطر في العاصمة السعودية الرياض خلال القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر الماضي، مع مشاركة لوزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي بن حمد آل ثاني.

كذلك، شاركت وزارة الدفاع القطرية في التمرين العسكري "درع الجزيرة 10" في المنطقة الشرقية بالسعودية، في فبراير الماضي، بمشاركة القوات القطرية، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والجوية والبحرية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، في يونيو 2017، بسبب مزاعم دعم الإرهاب، وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن المقاطعة تستهدف سيادتها.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1980 كحصن في مواجهة الجارتين الكبيرتين، إيران والعراق. ويضم المجلس السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، التي توترت علاقاتها أيضاً مع الرياض بسبب السيطرة على حقلي نفط مشتركين.

وفي حين قالت دول المقاطعة إن الخلاف ليس ضمن أولوياتها وإن مجلس التعاون الخليجي لا يزال فعالاً، قالت الدوحة إن الخلاف أضر بالأمن الإقليمي وأضعف مجلس التعاون.