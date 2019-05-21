السعودية | رئيس ديوان المظالم يرأس الإجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لمناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية 2020

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رأس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي تتعلق بالخطة الاستراتيجية للديوان، وأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى عدة محاور، منها قياس الارتباط الوظيفي لمنسوبي ديوان المظالم، وما يرتبط به من تطوير لبيئة العمل بمنهجيات وأسس متكافئة تضمن -بإذن الله- الوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على كافة مستويات التنظيم الداخلي، إلى جانب تطوير مركز الاتصال الموحد، و مناقشة متطلبات خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2025 ، والسبل الأفضل لتحقيقها، باستثمار أفضل الإمكانيات الموجودة، مع الحرص على كفاءة المخرجات بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله – لتطوير مرفق القضاء وفق منهجية واضحة تتسم بدقة العمل والإنجاز والسرعة .

كما استعرض اللقاء تقرير تقدم خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020 وأبرز المنجزات المتحققة في كافة محاكم الديوان وعموم الإدارات، ومعالجة القصور في مبادرات الخطة بالطرق العلمية المناسبة لذلك، وقياس نسب التعثر في المبادرات، وتحسين الأداء بكفاءة وجودة عالية لتحقيق الأهداف المرسومة، إلى جانب ذلك تمت مناقشة تقرير مشاريع ديوان المظالم ومؤشراته، وما وصلت إليه مراحل العمل القائمة في تلك المشاريع، وما يتبعها من احتياجات لتقليص المدد الزمنية لإنهائها.

الجدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 تقوم بمهام الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، وغيرها من المهام التطويرية للمشاريع واستحداثها.