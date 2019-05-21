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طقس دافئ الليلة وزخات متفرقة من الأمطار
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّع مركز طقس العرب أن يكون الطقس الليلة دافئًا في شمال غرب المملكة ومعتدل الحرارة في باقي المناطق.
كما توقّع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في جنوب وجنوب شرق المملكة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بحسب الهيئة العامة للأرصاد فستكون كما يلي:
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