شكرا لقرائتكم فيديو.. المغامسي يروي قصة مشوقة عن عمار بن ياسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-21 فيديو.. المغامسي يروي قصة مشوقة عن عمار بن ياسر متابعات الخليج 365 - الرياض روى إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي قصة مُشوقة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. Advertisements وخلال حلقة اليوم من برنامج منابر النور على قناة MBC كشف المغامسي عن قصة إسلام عمار بن ياسر ووالده وأمه وكيف واجهوا العذاب على يد بني مخزوم، والموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ” صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة”.









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