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تحذير لأهالي عسير ومكة : أمطار وغبار حتى التاسعة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
كما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وفي عسير حذّر النظام الآلي للإنذار المبكر من أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى التاسعة من مساء اليوم مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تساقط البرد، سيول، نشاط في الرياح السطحية.
من جهته دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني (هنا)، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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