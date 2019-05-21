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2019-05-21 تعرف على أئمة صلاة التراويح ليلة 17 رمضان في الحرمين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين في صلاة التراويح من المسجد الحرام لـ هذه الليلة كل من الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس. Advertisements وفي المسجد النبوي يؤم المصلين في صلاة التراويح ليلة الـ 17 من رمضان كل من الشيخ الدكتور خالد المهنا والشيخ صلاح البدير.









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