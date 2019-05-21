الان تتابع «أوقاف الراجحي» تؤمن أكثر من نصف مليون وجبة لإفطار الصائمين في مدن المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برامج إفطار الصائمين خلال شهر رمضان وتقوم بإفطار الصائمين في بيت الله الحرام بمكة المكرمة والحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة والأحياء المجاورة للحرم المكي الشريف, والمسجد النبوي الشريف طيلة أيام الشهر الكريم.

ويأتي ذلك سعياً من إدارة الأوقاف على إطعام الصائمين في هذه الأماكن الطاهرة وفي هذه الأيام الفاضلة، طلباً للأجر من الله تعالى.

وهذا البرنامج يحقق مبدأ التلاحم والتراحم بين المسلمين، خاصة للزوار القادمين من خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف مساعدتهم للتفرغ لأداء مناسك العمرة والعبادة في هذا الشهر المبارك.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي وأضاف قائلاً أن إدارة الأوقاف وضعت خطة متكاملة اشتملت على توزيع خمسمائة ألف وجبة إفطار متنوعة داخل الحرمين الشريفين، وفي مساجد وأحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد جرى التنسيق في هذه الخطة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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وأوضح الراجحي أن هذه الخطة يقوم على تنفيذها أكثر من (350) ثلاثمائة وخمسون فرداً من القوى العاملة مقسمة إلى عدد من الفرق الميدانية يتولى بعضها تحضير وتجهيز موائد الإفطار داخل الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف وفي الساحات المحيطة به.

وتقدم إدارة الأوقاف على تلك الموائد التمور والقهوة للصائمين، وقد رصدت إدارة الأوقاف أكثر من خمسة وعشرون طناً من التمور الفاخرة التي تقدم للصائمين على مدار الشهر المبارك، وراعت إدارة الأوقاف أن تكون جميع التمور التي تقدمها خالية من النوى حفاظاً على نظافة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

فيما يتولى باقي أفراد الفرق الميدانية المشاركة في تنفيذ البرنامج من تجهيز وتوزيع الوجبات في أحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث توزع يومياً إدارة الأوقاف ما يزيد عن عشرة الآف وجبة ساخنة، ويتم إعداد هذه الوجبات الساخنة في المطابخ الخيرية التابعة لإدارة الأوقاف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الراجحي أن إدارة الأوقاف تقوم كذلك بتوزيع ما يزيد عن (33,000) ثلاثة وثلاثون الف وجبة إفطار في عدد من المساجد في مدينة الرياض طيلة أيام الشهر الكريم، وقد تعاقدت مع كبرى المطاعم في مدينة الرياض لتأمين هذه الوجبات وتوزيعها بشكل يومي على المساجد المستهدفة.

واختتم الراجحي تصريحه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله على التسهيلات الكبيرة المقدمة للمؤسسات الخيرية المانحة وإتاحة الفرصة لأهل الخير للقيام بهذه الأعمال الخيرية في بلادنا المباركة خلال أيام هذا الشهر المبارك، مما يجسد تعاون المجتمع وتلاحمه بفضل الله عز وجل.

كما قدم شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على التعاون المتميز والجهود المبذولة.

سائلاً العلي القدير أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.