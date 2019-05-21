شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طناً من التمور هدية سعودية للفلبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عواصم)

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر سفارة المملكة في مانيلا اليوم 60 طنا من التمور هدية السعودية للفلبين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وممثلي وزارة المالية، وممثل الجانب الفلبيني للمفوضية الوطنية لشؤون المسلمين طاهر ليداسان جونيور، وفريق المركز.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ15 توزيع السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش، إذ وزع أمس 1504 سلال غذائية تزن 25 كيلوغراما في مخيم «دي بي 5».

كما نفذ المركز مشروع إفطار صائم لأهالي قرية «بيجوئي نغر» بمحافظة «براهمان باريا» في بنغلاديش.

وجرى توزيع 500 سلة غذائية مكونة من المواد الأساسية كالأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح، تزن السلة الواحدة 25 كيلوغراما.

وسيتم توزيع نحو 30 ألف سلة غذائية من خلال العديد من البرامج في شهر رمضان المبارك، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال سعودي، يستفيد منها 120 ألف فرد في بنغلاديش.

كما وزع المركز سلالا غذائية رمضانية في الصومال، 200 سلة غذائية في مدينة قرية تمري بإقليم شبيلي الوسطى في الصومال.

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ووزع المركز السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، شملت 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجنون، في مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء.

وفي محافظة صنعاء، تم توزيع 1326 وجبة إفطار رمضانية جاهزة لنازحي مديرية ارحب ونازحي مديرية همدان ونازحي مديرية حرز.

أما محافظة أبين، فتم توزيع 1224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال خدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

وفي محافظة الضالع، تم توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مدينة الضالع ومديرية قعطبة.

كما تم في محافظة حضرموت الوادي توزيع 700 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ونازحي تهامة في مديريتي سيئون وتريم.

أما في محافظة مأرب، فتم توزيع 1632 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال خدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون.