شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير حائل» لـ "الخليج 365": قواتنا منعت غايات الحقد والإجرام للنيل من مقدسات المسلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

استنكر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز المحاولة الآثمة الفاشلة التي قامت بها العصابات الحوثية الباغية مستهدفة مكة المكرمة، وأمن الحرمين الشريفين ومحافظتي الطائف وجدة.

وأشاد خلال حديثه لـ "الخليج 365" بتصدي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، المحاولات في الجو دون أن يحقق الحوثيون غايات الحقد في النيل من أقدس مقدسات المسلمين.

وأكد أن إطلاق الصاروخ نحو البيت العتيق، إجرامًا شنيعاً في شهر رمضان، وإفساداً فظيعاً في الأرض وانتهاكاً لحرمة المقدسات، مما يستحق مرتكبها العقاب الشديد في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، قال تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}.