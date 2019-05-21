شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القبول بـ«جامعة الباحة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الباحة)
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 / 1441 هـ.
وأوضحت العمادة أنه سيتم أستقبال الطلبات يوم (الأحد) الموافق 20 / 10 / 1440 هـ، من خلال موقع الجامعة الالكتروني, ويستمر حتى مساء (الخميس) الموافق 30 / 10 / 1440هـ، منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي: https://portal.bu.edu.sa/
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد القبول بـ«جامعة الباحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.