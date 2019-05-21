شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القبول بـ«جامعة الباحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 / 1441 هـ.

وأوضحت العمادة أنه سيتم أستقبال الطلبات يوم (الأحد) الموافق 20 / 10 / 1440 هـ، من خلال موقع الجامعة الالكتروني, ويستمر حتى مساء (الخميس) الموافق 30 / 10 / 1440هـ، منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي: https://portal.bu.edu.sa/