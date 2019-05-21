، انطلاق مبادرة خالد الجاسر بعنوان "فاضل" في "غرفة الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقر الغرفة التجارية بالرياض

انطلقت مبادرة خالد عبدالكريم الجاسر "للوطنية قيمة.. وللعطاء مقياس" "فاضل" يوم أمس الاثنين، بقاعة المقيرن في مقر الغرفة التجارية بالرياض، وسط حضور كثيف من رجال الأعمال والعمل التطوعي وجمع من الإعلاميين والصحفيين غصت بهم القاعة.

وجاء إطلاق المبادرة بحضور الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، وبرعاية رسمية من فريق "ورود نوارة" التطوعي ومجموعة أماكن الدولية.

وبدأ مقدم الحفل الإعلامي محمد القرني بالترحيب بالحضور، مثمناً للجميع هذا الحرص على دعم المبادرات الوطنية.

وقال خالد بن عبدالكريم الجاسر: تأتي مبادرتنا الوطنية تناغمًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: الهدف من المبادرة، هو وضع آليات ومقاييس تحفيزية لكل عطاء، كي يُمكننا من المفاضلة بين مواطن ومواطن أو شركة وشركة أخرى، بإشراف جهات مختصة، كوزارة العمل والجهات ذات العلاقة، بتسجيل كافة الأعمال الوطنية سواء جهدًا عضلياً أو مادياً أو ذهنياً، بالمستندات عبر أيقونة "فاضل"، بآلية محددة وتُشرف عليها لجنة متخصصة تقوم بدراستها وإثباتها بنقاط؛ لتبقى رصيداً وشاهدًا لصاحب العمل على عطائه.

وأردف: هذا دورنا المجتمعي، في خَلْق روح الدافعية لدى قطاع رجال الأعمال بشتَّى الطُّرق وتنوُّع الأساليب بطرق تقيس مدى الفاعلية ومقدار العمل المجتمعي، وبعيداً عن الرياء، فأعمق الصِّفات الإنسانية لدى الإنسان في رأي العالم النفسي وليم جيمس: "أن يحرص دائمًا على أن يكون مقدَّرًا خير تقدير من قِبَل الآخرين".

من جهتها، قالت قائدة فريق ورود نوارة التطوعي أ. نورة محمد العقلا: الفريق الذي بدأ فعلياً منذ أربع سنوات حيث قدم فعاليات كثيرة ونوعية لشتى فئات المجتمع.

وبخصوص مبادرة "الجاسر"، قالت: لقد كانت هذه الفكرة تراودني منذ زمن وهي كيف تحفظ حقوق المتطوعين، ونشكر "الجاسر" الذي وجدت لديه هذه الفكرة مكتوبة ومعدة كمبادرة وطنية، فكتب الله لها بتضافر الجهود أن تطلق اليوم.

وشكرت "العقلا" الداعمين شركاء النجاح ولجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح المظلة الرسمية للفريق، مثمنة لأم المعاقين "الأميرة نوف بنت عبدالرحمن" حضورها وتشريفها هذه المبادرة.

وعقدت جلستا نقاش، كانت الأولى مع صاحب المبادرة خالد الجاسر تحدث خلالها بتفصيل عن مبادرته، بينما كانت الثانية مع رجل الأعمال المهندس فوزي بن أيوب صبري الذي تحدث عن أعماله التطوعية وعن السعادة والبركة التي لمسها من خلال نزوله للميدان مشاركاً في العمل التطوعي.

وأكد "صبري" دعمه السنوي لفريق ورود نوارة التطوعي إيماناً منه برسالة الفريق، أعقبه بدعم للراعي الإعلامي للمبادرة ملتقى "صحافيو الوطن".

وقد أدار جلستي النقاش الإعلامي عبدالرزاق العليوي.

وتحدث سعيد بن هليل العجل رئيس ملتقى "صحافيو الوطن" الراعي الإعلامي للمبادرة شاكراً للأميرة نوف حضورها ومؤكداً على دور الإعلام في دعم مثل هذه المبادرات.

وقال: نحن في "صحافيو الوطن" جعلنا لجنة مستقلة مختصة بالمسؤولية المجتمعية وسوف نقوم بدورنا الإعلامي في نشر ودعم هذه المبادرة إعلامياً لتسليط الضوء عليها لترى النور.

واختتم "العجل" حديثه بالدعاء لجنود الوطن الذين يذودون بأرواحهم لحفظ أمن هذا البلد.

وقدم وسام "صحافيو الوطن" للأميرة نوف بنت عبدالرحمن التي شكرت الملتقى، مثمنة دوره الإعلامي المهم.

وقالت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن: فرحون بهذه المبادرة وسندعمها.

وأعطت نبذة مختصرة عن جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة والتي ترأس مجلس إدارتها، ولم تخف عشقها لخدمة ذوي الإعاقة وأن ذلك مصدر سعادة لها.

وكُرم المشاركون والرعاة، وقدم درع تذكاري للأميرة نوف بنت عبدالرحمن ضيفة شرف المبادرة قدمه كل من خالد بن عبدالكريم الجاسر والقائدة نورة محمد.