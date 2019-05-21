، "خيركم" تعلن الفائزين في مسابقة رتل القرآنية بـ"بلد جدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها 51 طالباً من أجمل الأصوات بحلقات التحفيظ

أعلنت لجنة التحكيم بمركز إشراف البلد بجمعية خيركم بجدة، أسماء الفائزين في "مسابقة رتل القرآنية" التي شارك فيها 51 طالباً من أصحاب أجمل الأصوات بحلقات القرآن التابعة للمركز.

وقال مدير مركز إشراف البلد خالد مجلي: المسابقة التي أقيمت بمركز الباروم التجاري منذ غرة شهر رمضان المبارك بتنظيم "البلد" ممثلاً بحلقات تحفيظ مسجد الرضا بالبغدادية شارك فيها 51 طالباً من مختلف المراحل الدراسية – الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية - مثلوا 11 مسجداً.

وأضاف: لقد كانت المنافسة شديدة بين المتسابقين، والذين جذبوا أنظار زوار مركز الباروم، وأشعلوا وسائل التواصل الاجتماعي التي تناقلت تلاواتهم الجميلة.

وقد احتفى مركز البلد بالفائزين في المسابقة والذين حصلوا على جوائز قيمة وهم من المرحلة الابتدائية يوسف أحمد سقا الفائز بالمركز الأول، عمر محمود سقا والذي حصد المركز الثاني.

وذهب المركز الثالث للمتسابق عبدالعزيز محمد المرزوقي، وفي المرحلة المتوسطة حصد المركز الأول عبدالله أحمد المصباحي وكان المركزان الثاني والثالث من نصيب فضل زبير عبدالله ويوسف ثويني الثنيان.

وفي المرحلة الثانوية توّج موسى محمد خليفة بالمركز الأول، وإسلام محمد أحمد بالمركز الثاني، في حين ذهب المركز الثالث لمحمد بشير أحمد.