غسان السليمان يروي ملابسات عرض الأزياء الذي تسبب في إعفائه من منصبه.. ويؤكد: لست نادماً- فيديو

سرد الرئيس السابق للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” غسان السليمان، ملابسات عرض الأزياء الذي تسبب في إعفائه من مناصبه بوزارة التجارة والاستثمار، مؤكداً أنه ليس نادماً على تعاطيه مع الموضوع حينذاك.

وأوضح أن الهيئة دُعيت لرعاية افتتاح مركز لتأهيل وتدريب كفاءات سعودية في قطاع التجميل، وكان مركزاً ضخماً ويسعى للتوسع في مختلف مناطق المملكة وكانت المسؤولة عنه رائدة أعمال طموحة ومن عائلة محافظة.

وأضاف أن الهيئة اطلعت على برنامج الافتتاح وكان سليماً ولم يكن يتضمن عرض أزياء، فلبت الهيئة الدعوة وشهدت حفل الافتتاح، الذي امتد لساعة ونصف لم تتضمن أية مخالفات باستثناء آخر دقيقتين، اللتين تضمنتا عرضاً لمنتجات التجميل (وليس عرض أزياء كما أُشيع حينها) التي يوفرها المركز.

وأشار إلى أنه تم تصوير العرض ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي فثارت ضجة كبيرة ضدهم، مؤكداً أن الهيئة لم تكن على علم مسبق بالعرض ولم تتدخل في تنظيمه، غير أنه عبر عن رضاه عن تصرفه حينذاك بعدم الانسحاب من الحفل و”عمل ضجة” لمنظميه؛ لأن التنظيم ككل كان جيداً وعمل المركز سيفيد في تأمين وظائف عديدة للنساء السعوديات.

وأبان خلال استضافته في برنامج “الليوان” على “روتانا خليجية” أنه بحكم رئاسته كذلك وقتها لهيئة توليد الوظائف كان لديه اهتمام كبير بتوطين قطاع التجميل نظراً لاشتماله على نحو 200 ألف وظيفة (معظمها نسائية) قابلة للتوطين.