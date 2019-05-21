السعودية تلقي القبض على 26 متهما بالإرهاب.. والكشف عن جنسياتهم

تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على 26 متهما في قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.

ووفقاً لـ”الوطن”، فإن قائمة المتهمين المقبوض عليهم ينتمون إلى 7 جنسيات مختلفة عربية وآسيوية.

وجاء السعوديون في المرتبة الأولى من ناحية العدد بواقع 14 متهما، إضافة إلى 5 يمنيين، وسريلانكيان، سوريان، ومتهم واحد من كل من باكستان والفلبين والهند.