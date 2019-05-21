سعودي يحاول نحر ابنته في شهر رمضان

أقدم مواطنٌ سعودي على طعن ابنته بالسلاح الأبيض السكين، في شهر رمضان المبارك دون معرفة الأسباب التي دفعت الوالد لهذه الجريمة، وحاول الأب السعودي نحر ابنته بعد أن طعنها أربع طعناتٍ مستقرّة.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الفتاة تلقت من والدها عدة طعنات، لكنها لم تصل للشريان الرئيسي والقصبة الهوائية، فيما أوضحت صحة جدة، أن سرعة نقلها بواسطة والدها للمستشفى وتدخل الأطباء السريع ساهما في تجاوزها لمرحلة الخطر.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مع الأب، الذي أقر بأنه حاول نحر ابنته وطعنها 4 طعنات، قبل أن ينقلها للمستشفى، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ والد الضحية حاول الفرارمن المستشفى عقب حضور رجال الأمن للتحقيق في ملابسات الواقعة، إلّا أنّهم تمكنوا من القبض عليه بحسب وسائلُ إعلامٍ سعودية.