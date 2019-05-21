«حساب المواطن»: 44% تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل لدفعة مايو

أعلن الناطق باسم «حساب المواطن» سلطان القحطاني، اليوم الثلاثاء، أنّ 44% تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ18 لشهر مايو.

وأوضح القحطاني عبر إنفوجراف، نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكّلين 60% من إجمالي المستفيدين، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%.

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وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال؛ ليصبح مجموع ما تمّ إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 42.5 مليار ريال.

وأوضح أنّ نسبة الإناث المستفيدات كأرباب أسر بلغت 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأنَّ المستقلات الإناث شكّلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأنّ 83% من إجمالي المستقلين، والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأشار «المتحدث» إلى أنّ معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 1.2- %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.77 مليون.