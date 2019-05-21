وفاة مفقود «جبال الهدا».. اختفى أسبوعين قبل العثور على جثته «مطمورة»

ساهم فريق «ساعد» التطوعي والمتخصص في عمليات البحث والإنقاذ ومساعدة المحتاجين، في العثور على جثة مقيم سوداني الجنسية «مطمورة» بين صخور وأشجار جبال الهدا بطريق الكر، في المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة والطائف، وذلك بعد اختفائه لمدة 14 يومًا.

وكان «ساعد» قد تلقَّى بلاغًا عن تغيُّب المقيم السوداني والذي كان يعمل في أحد القصور المطلة على طريق الكر «كوبري المعسل»، وتمّ التنسيق مع جهة الاختصاص «الشرطة»؛ للقيام بعمليات البحث عنه.

وقالت المصادر إنّ المقيم السوداني اختفى منذ 14 يومًا، وتلقّت الجهات الأمنية بلاغًا عن اختفائه، وبعد العثور على سيارته متوقفة بطريق الكر، القريبة من كوبري المعسل؛ حيث جرى تحديد عملية البحث عنة في محيط توقفها.

وعُثِر على جثة المفقود بين الصخور والأشجار ووسط منحدر وعر وخطير، وجرى حملها وتسليمها جهة الاختصاص؛ لكي تخضع للكشف من قبل الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها.