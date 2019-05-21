توفير «واي فاي» مجاني في حدائق سكاكا ضمن جهود «الأنسنة»

أعلنت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، توفير خدمة «واي فاي» في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا كخدمة مجانية لرواد المنتزه للحديقة كمرحلة أولى، مؤكّدةً سعيها إلى أنسنة المنطقة؛ لتكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان العصري وصديقة له، وليست مجرد مكان يعيش فيه.

وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ الخدمة الجديدة تأتي ضمن إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتحقيق رؤيتها القائمة وأهدافها بكفاءة وفعالية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويُعزِّز معايير جودة الحياة في المنطقة، وترسيخًا لرسالة الوزارة الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء من خلال المشاركة مع المجتمع والشركاء.

واختارت أمانة المنطقة منتزه الأمانة لأنسنة المدن؛ لتكون الانطلاقة والبداية كمرحلة أولى، بحسب البيان؛ لتكون منطلقًا لتعميمها على مختلف الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة؛ وذلك في مسعى منها لتوسيع خارطة الخدمات التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.