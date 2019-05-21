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القيادة تهنئ الرئيس عبدربه منصور هادي بـ«يوم الوحدة» اليمني

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برقيتان من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ بمناسبة ذكرى يوم الوحدة، وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيقة الأمن والاستقرار.

وفيما أشاد الملك بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، فيما بعث سمو الأمير (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) برقية تهنئة للرئيس هادي بالمناسبة نفسها، وعبّر سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اليمني وحكومته وشعبه الأمن والاستقرار.

وتم إعلان الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي بعد حرب طاحنة، انتهت صيف عام 1994، بعد اتفاق على جميع المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية، وتعزيز العمل الوحدوي، لا سيما توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة.

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