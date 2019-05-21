«هلال جدة»: باشرنا 33 حالة في مهرجان مسك جدة التاريخي

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، أنَّ الفرق التابعة للهيئة بالإضافة إلى الفرق الراجلة التطوعية التي تمركزت بأربعة نقاط إسعافية داخل فعاليات مهرجان مسك جدة التاريخية، باشرت 33 حالة متنوعة.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أنَّه تمَّ تقديم الخدمة الإسعافية للحالات في الموقع، بينما نُقِلت حالتان إلى أقرب منشأة صحية.

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يُذكر أن فرق الهلال الأحمر السعودي تواجدت بمهرجان مسك جدة التاريخية طيلة أيام الفعاليات، ضمن حرص الهيئة النابع من توجيهات القيادة بتسخير جميع الموارد والإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد.

واستطاعت فعاليات «مسك جدة التاريخية» التي نظَّمها مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، أن تعيد لزوارها تفاصيل الحياة اليومية التي كانت سائدة قبل هدم سور المدينة القديم في عام 1947، ليعيش الزائر وأفراد أسرته أجواءً رمضانية آسرة في ليالٍ محفوفة بالثقافة والفن والتراث والبهجة.

ونجحت ما وصفتها وكالة الأنباء السعودية بـ«الحناجر الحجازية» في كسر لحظات انتظار الزائرين للفعاليات منذ أن تطأ أقدامهم ما بعد خط بوابة المدينة في العاشرة من مساء كل ليلة، بالجمل الترحيبية الخالدة في ذاكرة المكان بالمجسّات والأهازيج الوطنية، حيث لا زالت تلك المعاني الواردة في الأهزوجات يتردد صداه بين عموم الحجازيين، وهو ما يشبه الأمسية الفنية الحية.