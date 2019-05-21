«الأرصاد» تحذّر من سحب رعدية ممطرة على طريق مكة- المدينة

حذّرت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة على الطريق الواقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنّ درجة الحرارة على الطريق ستبلغ 30 درجة، ودرجة الرطوبة 30%، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية، وسرعتها تتراوح بين 14 و36 كيلومترًا/ ساعة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة طقسًا صحوًا إلى غائم جزئيًّا، ودرجة الحرارة الكبرى 38 درجة والصغرى 25 درجة، ودرجة الرطوبة 30%، والرياح جنوبية غربية إلى غربية وسرعتها ما بين 12 و34 كيلومترًا/ ساعة، بينما تسود على منطقة مكة المكرمة سحبٌ رعدية ممطرة وأتربة مثارة، ودرجة الحرارة الكبرى 40 درجة والصغرى 29 درجة، والرطوبة 50%، مع رياح غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 14 و36 كيلومترًا/ ساعة.

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وكانت هيئة الأرصاد قد توقَّعت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى مرتفعات الطائف، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن هناك توقّعات بتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الرياض، الشرقية، القصيم، حائل»، وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.